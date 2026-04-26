LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 19; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 27 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 27 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 27 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fortalecer el sistema inmune, la importancia del intestino y los alimentos que no pueden faltar
    1

    Cómo fortalecer las defensas con el frío: sistema inmune, salud intestinal y los alimentos que no pueden faltar

  2. Echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION
    2

    Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION

  3. Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto
    3

    Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

  4. Las reacciones de los famosos ante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo
    4

    Las reacciones de los famosos ante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo