LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 30 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 30 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. La estrategia de Milei que es más propia de la casta que de un outisder, según Pagni
    2

    La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 29 de octubre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre

  4. La derrota electoral reavivó el enojo con Máximo Kirchner en el PJ bonaerense
    4

    La derrota electoral reavivó el enojo con Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

Cargando banners ...