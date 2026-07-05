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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 6 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 6 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 6 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:14.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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