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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 9 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 9 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 9 de julio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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