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Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 13 de abril
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 13 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 13 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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