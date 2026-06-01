El sistema de tormentas costeras que avanza al norte de Florida en pleno inicio de la temporada de huracanes

Durante este lunes 1° de junio, comienzo oficial por calendario de la temporada de huracanes 2026, se desarrollarán tormentas eléctricas capaces de producir vientos dañinos, caída de granizo de gran tamaño y lluvias intensas en varias regiones del centro y el este de Estados Unidos.

El valle de Tennessee enfrentará una amenaza importante: ¿llegan tormentas a Florida?

Según FOX Weather, millones de personas en el sureste del país norteamericano permanecerán bajo amenaza de tiempo severo durante este lunes. Las áreas más comprometidas incluirán el valle de Tennessee, los Ozarks y sectores del Medio Sur.

Satélite De La NOAA Hoy

Los pronosticadores indicaron que el principal peligro estará asociado con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 millas por hora (97 km/h). También será posible la caída de granizo de gran tamaño en algunas tormentas más organizadas.

Las zonas bajo riesgo nivel dos de cinco incluirán partes de los Ozarks, el oeste de Tennessee, el norte de Mississippi y el noroeste de Alabama.

Los modelos meteorológicos sugieren que la actividad tormentosa se fortalecerá durante la tarde y alcanzará su máxima intensidad en las primeras horas de la noche.

Durante las horas previas, algunas tormentas ya habrán mostrado su capacidad destructiva. FOX Weather destacó que un sistema que atravesó Missouri durante el fin de semana registró una ráfaga de 82 millas por hora (132 km/h) en el aeropuerto Downtown de Kansas City, en Missouri.

Además de los fenómenos severos, la presencia de humedad tropical favorecerá la formación de aguaceros intensos similares a los registrados la semana pasada en la región.

favorecerá la formación de similares a los registrados la semana pasada en la región. Algunos sectores podrían recibir precipitaciones persistentes capaces de generar anegamientos temporales en zonas urbanas y caminos rurales.

Más al sur, las lluvias también se extenderán sobre el sudeste de Georgia y sectores del norte de Florida, incluida la ciudad de Jacksonville. Los meteorólogos señalaron que estas precipitaciones contribuirán a aliviar las condiciones de sequía que afectan a varias comunidades de la región.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán las Grandes Llanuras y las Rocosas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una serie de perturbaciones atmosféricas en niveles altos de la atmósfera mantendrá condiciones inestables durante las próximas jornadas.

Aunque se esperan anegamientos urbanos, las lluvias intensas en el norte de Florida y el sur de Georgia ayudarán a mitigar la sequía que golpea a las comunidades locales NWS

Este escenario favorecerá la formación de lluvias y tormentas sobre sectores de las Rocosas del Norte, las Grandes Llanuras y parte del sureste del país norteamericano.

La agencia anticipó que el flujo de aire húmedo procedente del Golfo de México alimentará el desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche del lunes. Además de las descargas eléctricas, algunas células podrán generar precipitaciones intensas capaces de provocar acumulaciones significativas de agua en períodos cortos.

El organismo también señaló que existe un riesgo marginal de lluvias excesivas en sectores de las Rocosas del Norte, las Grandes Llanuras y la región centro-sur del valle del Mississippi.

Colorado, Kansas y Nebraska bajo riesgo de supercélulas, granizo grande y tornados aislados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que este lunes habrá un nivel dos de cinco de riesgo de tormentas severas en áreas de las Llanuras Centrales.

Los estados más expuestos serán partes de Colorado, Kansas y Nebraska, donde las condiciones favorecerán la aparición de supercélulas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, las tormentas comenzarán a desarrollarse sobre áreas montañosas antes de desplazarse hacia el este. En una primera etapa, las células más intensas podrán producir granizo de gran tamaño.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) activó una alerta de nivel dos en Colorado, Kansas y Nebraska ante el desarrollo de núcleos tormentosos de gran organización SPC

Los meteorólogos indicaron que algunos núcleos podrían generar piedras de hielo cercanas a las dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro, especialmente entre el noreste de Colorado y el sudoeste de Nebraska.

Además del granizo, los especialistas no descartaron la formación aislada de tornados. La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y cambios en la dirección del viento con la altura incrementará temporalmente esa posibilidad en algunos sectores ubicados al este de la cordillera Front Range.

Con el avance de la jornada, las tormentas tenderán a organizarse en sistemas más extensos. Cuando esto ocurra, la amenaza principal pasará a ser la generación de ráfagas destructivas capaces de provocar daños en árboles, tendidos eléctricos y estructuras vulnerables.