Con bikini, remera de la selección y figuritas: la producción de Zaira Naira para recibir el Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Zaira Nara volvió a captar la atención de sus más de 8 millones de seguidores con una producción de fotos que combina moda, pasión futbolera y símbolos nacionales. La modelo compartió en Instagram una serie de imágenes donde presentó una colección especial desarrollada junto a una reconocida firma de trajes de baño que dio mucho que hablar.

Zaira mostró toda su sensualidad en la producción de fotos

La propuesta de la marca Odisea Swimwear está inspirada en los colores de la bandera argentina y tiene como protagonista un conjunto compuesto por una musculosa crop blanca con la inscripción “La odisea de ser argentina” en celeste y un Sol de Mayo bordado en tonos dorados. El diseño se complementa con una bikini celeste de dos piezas que también incorpora el emblemático símbolo patrio.

La modelo posó para la campaña de Odisea Swimwear (Foto: @zaira.nara)

Entre las prendas de la cápsula se destaca además una remera crop blanca con la palabra “Argentina” y el tradicional sol, que aparece en varias de las fotografías tomadas en interiores y en las playas de Río de Janeiro. En algunas tomas, los detalles de los bordados cobran especial protagonismo, reforzando la identidad visual de la colección. Zaira, con toda su experiencia, la lució de manera fenomenal y produjo una catarata de comentarios en la publicación.

Las figuritas del Mundial fueron las protagonistas impensadas del look (Foto: @zaira.nara)

Otro elemento que se repite a lo largo del álbum es el Mundial 2026. En distintas imágenes, Zaira posa junto al álbum oficial de figuritas de la FIFA, ya sea sosteniéndolo en sus manos, mostrando su portada o acompañándolo con sobres cerrados. Una de las postales más llamativas la muestra de perfil, con el álbum apoyado sobre la cadera mientras luce la musculosa blanca combinada con un jean de tiro bajo.

La pasión futbolera estuvo presente en las fotos (Foto: @zaira.nara)

Con esta producción, la conductora y empresaria logró unir tendencias, fútbol y orgullo nacional en una publicación que rápidamente generó repercusión en las redes sociales gracias a su sensualidad.

Las fotos "caseras" de Zaira en la playa (Foto: @zaira.nara)

Mientras la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni se prepara en Kansas City para una nueva cita mundialista, Zaira se robó la atención por un momento antes de que ruede la pelota y se encienda una nueva ilusión de todos los argentinos.