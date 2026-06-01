Sin frío intenso a la vista, pero nublado: así estará el clima en el AMBA en la primera semana de junio

Los primeros días de la semana estarán marcados por el cielo mayormente nublado, neblinas y temperaturas agradables, sin frío intenso.

Clima de lunes: alta humedad y neblinas suburbanas

La semana comienza repitiendo los parámetros de días anteriores, con mucha nubosidad, alta humedad y poco viento. Se espera un amanecer ligeramente inestable, donde alguna llovizna no desentonaría, cielo cubierto, viento leve desde el este y mínima de 9ºC. La mañana podría presentar neblinas, especialmente en la zona suburbana, atención los que tengan que moverse temprano por los últimos cordones del conurbano. Será un lunes con poco sol, mantendremos el manto de nubes durante todo el día, la tarde se presentará algo más ventosa por lo que los 16ºC de máxima podrían sentirse un poco más frescos para los que le toque andar por la calle. La noche mantendrá el viento desde el río en un cierre con 12ºC.

El cielo cubierto se presentará casi toda la semana

Clima de martes: las nubes le ganan al sol

Mañana la veleta se dirimirá entre el este y el norte garantizando otro día sin frío intenso. Se estima un amanecer con cielo mayormente cubierto, con la nubosidad cuidando la mínima en 10ºC, con viento moderado desde el noreste. Hacia el mediodía volverá a rotar el viento hasta llegar desde el este, por lo que poco podrá hacer el mercurio en un día sin sol y con viento fresco por lo que se resignará en 15ºC. La noche tendrá circulación de aire templado desde el noreste que junto a los cúmulos bajos cuidarán la temperatura nocturna en 14ºC redondeando un día donde el mercurio casi ni se mueve

Clima de miércoles: se apaga la estufa

El miércoles repetirá la postal de las últimas mañanas ofreciendo un amanecer mayormente nublado, con viento moderado del noreste y una mínima más amable con el mercurio partiendo desde 12ºC. Habrá que esperar hasta el mediodía para que algunos claros en el cielo nos dejen pasajes soleados intermitentes hasta llegar a una agradable tarde con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste y la máxima trepando hasta 17ºC para alegría de los friolentos. Hacia el final de la tarde volvería el sobrevuelo de nubarrones, hasta el momento nuestra columna aguanta, de todos modos, aquellos que tengan alguna actividad al aire libre por la tarde deberán estar atentos a las nuevas actualizaciones. Seguirán los buenos registros nocturnos en un irreconocible cierre con 15ºC. Un día ideal para apagar la calefacción.

Clima de jueves: ascenso de temperatura

Seguirá el descenso de aire templado desde el litoral para que siga subiendo la temperatura en el estuario. El amanecer mostrará cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste y mínima de 13ºC que obligará a dejar la bufanda en casa. Si bien se prevé un día nublado, el manto de cobertura serán cirrus altos que no restarán luminosidad. La tarde volverá a lucirse térmicamente regalando 18ºC para que alguno se anime a andar por la calle con la campera abierta. El cierre seguirá aprovechando la falta de aire frío y el manto de nubes para mostrar 16ºC, una ganga para una noche comienzos de junio.

La nubosidad se presentará en las mañanas de toda la semana Archivo

Clima de viernes: lejos del frío

El viernes mostrará un suave descenso de aire húmedo, templado e inestable para dejarnos un amanecer con cielo nublado, viento leve del norte y mínima de 14ºC por lo que no exagere con el abrigo. Volverá el manto de nubosidad a la ciudad, aunque la nota la dará el termómetro marcando 20ºC por la tarde para desatar la euforia de la afición veraniega. La noche ofrecerán las últimas horas de estabilidad atmosférica cerrando con cielo nublado y 16ºC. Pasada la medianoche, en las primeras horas de la madrugada entraría un frente frío que podría anunciarse con lluvias, atención los que salgan con el horario de regreso

Borrador del fin de semana

Si bien los modelos difieren en intensidad y franjas de precipitación, todos coinciden en que podría llover de manera intermitente desde la mañana del sábado hasta la mañana del lunes. Veremos con el transcurso de los días si se modifica o se ratifica esta tendencia

Estadística del mes de mayo

Máxima media: 16,4°C

Mínima media: 8,4°C

Temperatura máxima absoluta: 28,5°C (1951)

Temperatura mínima absoluta: -5,3°C (1957)

Precipitación media: 50 mm

Mes más lluvioso: junio de 2018 con 179,4 mm

Mes más seco: junio de 2022 sin lluvias

Eso es todo, amigos. Repetiremos el patrón sinóptico de la semana pasada con días con días de poco sol, pero sin mañanas de frío hostil. Sin entradas de aire frío irá subiendo la temperatura con el correr de los días hasta llegar a 20ºC vespertinos el viernes. Una semana ideal para no tener la estufa prendida todo el día, la amabilidad térmica se extenderá hasta mitad de mes, a pesar de algunos breves ingresos de aire frío no hay estimación de olas polares en los próximos 14 días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli