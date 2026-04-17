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Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 18 de abril
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 18 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 18 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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