Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 20 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 18:03.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: