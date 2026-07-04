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Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 5 de julio
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 5 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 5 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:03.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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