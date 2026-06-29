Cuándo llega la ola polar a Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para afrontar una semana de marcado descenso térmico, producto del ingreso de un sistema frontal de origen polar que afectará gran parte del territorio nacional. Tras un fin de semana con registros relativamente moderados, el fenómeno meteorológico, que ya comenzó a desplazarse desde la Patagonia, consolidará un enfriamiento sostenido que tendrá su punto crítico entre el miércoles y el jueves próximos.

Según consigna el sitio especializado Meteored, el jueves 2 de julio se posiciona como la jornada más fría del año hasta el momento, con proyecciones que estiman valores hasta diez grados por debajo de los niveles normales para esta época.

El pronostico del tiempo

Si bien este lunes ya se observa un descenso en las mínimas, que se ubican por debajo de los cero grados en diversos puntos del centro del país, la tendencia se intensificará con el correr de las horas. En el ámbito bonaerense, las máximas durante toda la semana no lograrán superar los 14 °C, lo que mantiene un clima riguroso de forma permanente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este desplazamiento de masa de aire muy frío traerá consigo, además de temperaturas gélidas, una inestabilidad que podría derivar en eventos de nieve. Si bien las probabilidades son bajas en el entorno urbano de Buenos Aires, los especialistas de Meteored señalaron que existen chances de nevadas débiles hacia el sudeste bonaerense entre el miércoles y el jueves.

Alerta emitida por SMN por ola de frío polar (Fuente; SMN)

En este periodo, las temperaturas mínimas en territorio porteño rondarían los 2 °C, un escenario que también se replicará en la ciudad de Rosario. La masa de aire polar es de tal magnitud que su alcance superará los límites nacionales, lo que impacta también en Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

El avance del sistema frontal no solo se limita a las bajas temperaturas. Según el SMN, el fenómeno vendrá acompañado por ráfagas de viento, posibles lluvias y heladas, especialmente en las primeras horas del día. Ante este panorama, el organismo oficial emitió alertas de distinto nivel en varias provincias, instando a la población a seguir las actualizaciones constantes, ya que las zonas de afectación podrían modificarse conforme evolucione el frente.

Las recomendaciones incluyen extremar la precaución al circular por rutas debido a la posible reducción de la visibilidad y, en el caso de los grupos de riesgo, evitar la exposición prolongada al frío extremo.

Alerta por temperaturas extremas de frío (Fuente: SMN)

La inestabilidad se mantendrá, como mínimo, hasta el viernes 3 de julio. A partir del fin de semana, el parte meteorológico anticipa un repunte leve en los registros térmicos, retornando a valores estacionales. Por el momento, el foco se mantiene en la rigurosidad de los próximos días, donde la combinación de cielo despejado y aire polar dejará heladas en la región pampeana, donde los registros térmicos en zonas rurales abiertas podrían caer incluso por debajo de las marcas pronosticadas para los centros urbanos más densamente poblados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA