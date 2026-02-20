LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 29;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 21 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

