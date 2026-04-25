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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 26 de abril
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 26 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 26 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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