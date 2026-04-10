Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 14 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 11 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:12 y se pone a las 18:38.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Así mueren las democracias. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE
- 2
“Tiene que andar”: el maíz que fue un éxito en Siberia ahora sorprende en la Patagonia
- 3
La inflación en marzo se aceleró al 3% en la Ciudad por efecto de los combustibles, la luz, el agua y los colectivos
- 4
Renunció el juez federal acusado de difundir mensajes antisemitas