La caída de Lucía, la policía que tenía una vida oculta: la acusan de ser una “viuda negra”

Lucía Fernanda Díaz Da Mota tiene 31 años. Hace casi una década, el 1° de agosto de 2016, ingresó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En la actualidad estaba en disponibilidad y en tratamiento psiquiátrico. En las últimas horas fue detenida. Está acusada de ser una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres a los que, en situaciones íntimas, duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Díaz Da Mota fue detenida hoy a la madrugada por detectives de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en su casa de Ezeiza. Está imputada del delito de robo agravado.

La víctima de la “viuda negra” fue Cayetano, un vecino de Quilmes de 64 años. Díaz Da Mota y su “presa” se conocieron en la app de citas Bumble. Hicieron match y concretaron una cita.

La sindicada viuda negra

Primero fueron a cenar. Después, para tener un momento de intimidad, fueron al departamento de la Cayetano, situado en un edificio de Quilmes.

Antes de subirse al ascensor que los llevaría al departamento, se besaron apasionadamente. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en hall del edificio donde vive la víctima.

Pero, Cayetano no pudo disfrutar del encuentro. Después de tomar un trago, perdió el conocimiento. Cuando despertó, varias horas después, sintió síntomas de intoxicación. Tuvo que pedir asistencia médica y terminó internado.

La caída de Lucia, una policía que también es una "viuda negra"

Cuando regresó a su domicilio descubrió que Lucía le había robado. Le había sustraído elementos de valor. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron elocuentes. La “viuda negra” salió del edificio con una valija, una mochila y dos bolsas, donde llevaba todo lo que le había sacado a la víctima.

“A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, como el relevamiento de cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones, declaraciones testimoniales y demás medidas de prueba ordenadas por la autoridad judicial, se logró establecer la identidad de la sospechosa. Se determinó que Díaz Da Mota se desempeña como personal de la PSA, encontrándose actualmente usufructuando licencia médica por razones psiquiátricas”, informaron fuentes policiales.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes e interviene el Juzgado de Garantías N°1

Los elementos secuestrados en la casa de la sospechosa Policía Bonaerense

La sospechosa fue detenida hoy a la madrugada. Los detectives policiales secuestraron cuatro teléfonos celulares, perfumes varios de distintas marcas para hombres, dos valijas, seis relojes de hombres y ropa que habría sido utilizada en los hechos investigados.

“Ahora se analiza si las valijas y los relojes secuestrados son de las víctimas de la ‘viuda negra’”, dijeron fuentes del caso.

Fuentes de la PSA dijeron a LA NACION que Díaz Da Mota estaba en disponibilidad “por abandono de trabajo”.

“El expediente de Díaz Da Mota estaba en la Dirección de Control Policial donde se preparaba una sentencia para los primeros días de julio. Al momento de remitirse las actuaciones, la situación se encontraba encuadrada como un presunto abandono de servicio. Sí es cierto que se encontraba en tratamiento psiquiátrico”, dijeron los voceros consultados.