Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 2 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 2 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:14.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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