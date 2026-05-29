Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 30 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:47 y se pone a las 17:56.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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