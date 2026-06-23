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Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Paraná para el 23 de junio
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 23 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 23 de junio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:32.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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