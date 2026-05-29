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Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Paraná para el 30 de mayo
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 30 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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