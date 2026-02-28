LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 1 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
