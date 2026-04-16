Luis Caputo negocia garantías con organismos multilaterales: busca conseguir fondos para el pago de deuda

WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfoca ahora su viaje a esta capital en conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que llegan a US$4300 millones.

En ese sentido, una de las posibilidades que maneja el equipo económico es obtener fondos de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a tasas más bajas que las que se podrían conseguir en los mercados internacionales, según señaló una alta fuente a LA NACION.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

Las negociaciones se manejan con extrema cautela, y en el entorno de Caputo resaltaron que solo se harán anuncios al respecto de forma oficial en caso de que se concretaran los acuerdos. Evitaron dar detalles de qué montos de garantía podía aportar cada entidad y los plazos de las negociaciones.

En ese sentido, la agencia Bloomberg, que citó dos personas con conocimiento directo del asunto, informó esta mañana que el Gobierno está negociando un préstamo de US$2000 millones de dólares con bancos privados, con garantías del Banco Mundial. No fueron reveladas las entidades involucradas en ese crédito.

El préstamo -detalló Bloomberg- estaría respaldado casi en su totalidad por dos instituciones dentro del Grupo Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.

El equipo económico está negociando una tasa de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones no son definitivas y los términos podrían cambiar, según las fuentes citadas por la agencia.

El repago de este préstamo de US$2000 millones del BM será a seis años y tendrá un periodo de gracia de tres años, señaló a LA NACION una alta fuente cercana a las negociaciones.

Caputo mantendrá reuniones con el presidente del BM, Ajay Banga, esta mañana; más tarde con el titular de CAF, Sergio Díaz Granados, y el viernes con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. En esos encuentros el ministro buscará concretar avances en las gestiones.

El miércoles, en una presentación ante inversores extranjeros en un hotel de Washington organizada por el JP Morgan, al ser consultado sobre cómo se cubrirá la brecha de financiamiento este año Caputo dijo que cuentan con una “hoja de ruta detallada para todos los próximos pagos” que deben realizar.

“Hemos puesto en marcha un programa local de deuda denominada en dólares. Existen otras fuentes; estamos explorando distintas alternativas a costos significativamente inferiores a los niveles del mercado. Esa es la razón por la que no hemos recurrido a los mercados internacionales. Recibirán noticias al respecto en breve. Todo lo que decimos es real; estamos trabajando en ello”, amplió.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, en Washington.

Las gestiones del ministro en Washington para conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda del 9 de julio con bonistas privados también era un secreto a voces entre inversores.

Luego, en un diálogo con corresponsales, entre ellos de LA NACION, Caputo dio más detalles de por qué han decidido no salir al mercado ahora.

“No es que acá hay una oportunidad y no la estamos aprovechando, es que tenemos financiamiento disponible más barato. Entonces, yo les digo [a los inversores] que no voy a salir al mercado con una tasa más alta cuando es mi responsabilidad y mi deber financiar al país lo más barato posible“, señaló Caputo al término del encuentro, en referencia a los vencimientos del 9 de julio próximo.

“Si puedo financiarme mucho más barato que en el mercado para pagar la deuda, lo voy a seguir haciendo”, añadió.

Al ser consultado sobre qué otros mecanismos están evaluando, evitó dar precisiones. “Nosotros tenemos varias otras formas y algunas se conocerán. Punto. Lo que pasa es que no las podemos decir mientras no las tengamos cerradas. Pero son más baratas que el mercado. Por lo tanto, no nos perdimos ninguna oportunidad”, explicó.

Además, Caputo señaló ante los inversores que es posible que el Tesoro no necesite regresar a los mercados internacionales durante el próximo año y medio. “Esto sugiere que la administración de Javier Milei podría evitar la venta de bonos en el extranjero hasta cerca del final de su mandato”, señaló la agencia Bloomberg.