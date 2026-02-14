LA NACION

Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 15 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

