Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 2 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 2 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:50.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

