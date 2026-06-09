Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de junio, la temperatura rondará entre 16 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 10 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:26.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
De un árbitro somalí a miembros del staff iraní: los problemas para entrar a Estados Unidos se convierten en otro foco del Mundial
- 2
Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala
- 3
YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo
- 4
“¿Vamos al péndulo o no?” Para Arriazu, el riesgo político es hoy la principal amenaza para la economía