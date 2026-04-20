LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de abril, la temperatura rondará entre 21 y 24; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 21 de abril
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 21 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 21 de abril el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna
    1

    Es oficial: la NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna

  2. Barracas Central vs. Belgrano: una expulsión insólita y la "ley del ex", pero de un arquero
    2

    Barracas Central y Belgrano empataron 0 a 0 por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

  3. La emotiva despedida de actores y actrices a Luis Brandoni en redes sociales
    3

    La emotiva despedida de actores y actrices a Luis Brandoni en redes sociales

  4. El recuerdo de Guillermo Francella y Ricardo Darín en la despedida de Luis Brandoni
    4

    Francella y Darín: el recuerdo de los dos actores más taquilleros del país para despedir a Luis Brandoni