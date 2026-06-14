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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 14 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 14 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 14 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:36.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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