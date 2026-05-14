Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 22; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:44.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Un abogado del caso Cuadernos lanzó un insulto en pleno juicio y luego dijo que era su modo de llamar a un fiscal
- 2
Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que fue al Congreso con un Tesla Cybertruck
- 3
Daniel López Rosetti: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos: ´morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente´”
- 4
El distribuidor global de CAT apuesta fuerte a la Argentina y proyecta US$600 millones de inversión