Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 29 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:37.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina
- 2
Keanu Reeves pidió a la Justicia que tenga “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
- 3
Un vigilador atropelló en el estacionamiento de un shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local
- 4
La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner