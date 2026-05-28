LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 29 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 29 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La nota de The New York Times que profundiza sobre por qué Peter Thiel se instaló en el país
    1

    El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

  2. Keanu Reeves pidió “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
    2

    Keanu Reeves pidió a la Justicia que tenga “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal

  3. Un vigilador atropelló en el estacionamiento del shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local
    3

    Un vigilador atropelló en el estacionamiento de un shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local

  4. La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
    4

    La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner