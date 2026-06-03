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Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 10; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 4 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 4 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 4 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:51 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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