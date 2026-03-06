LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 7 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 7 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó
    1

    Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó

  2. La jueza Zangaro será la nueva titular de la Oficina Anticorrupción
    2

    La jueza Zangaro será la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

  3. Toty Flores, ladero fiel de Carrió, se sumó al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza
    3

    Héctor “Toty” Flores, ladero fiel de Elisa Carrió, se sumó al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue este viernes 6 de marzo?
    4

    A cuánto cotizaron el dólar oficial y el dólar blue hoy, viernes 6 de marzo