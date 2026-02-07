Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:06 y se pone a las 20:51.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
¿Colon irritable? Los alimentos que hay que incluir en la dieta para desinflamarlo
- 2
Neuquén: turistas atropellaron y mataron a un caballo, y luego huyeron
- 3
Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
- 4
Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave