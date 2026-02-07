LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 8 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 8 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 20:51.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los alimentos que hay que incluir en la dieta para desinflamarlo
    1

    ¿Colon irritable? Los alimentos que hay que incluir en la dieta para desinflamarlo

  2. Turistas atropellaron y mataron a un caballo en Neuquén, y luego huyeron
    2

    Neuquén: turistas atropellaron y mataron a un caballo, y luego huyeron

  3. Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
    3

    Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial

  4. Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave
    4

    Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave