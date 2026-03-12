Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:47.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026
- 2
Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Manuel Adorni con el que viajó a Punta del Este
- 3
La Corte confirmó la condena contra un abogado del caso Bento que amenazó con matar al fiscal
- 4
El expresidente de Southern Winds lanzará una nueva aerolínea llamada Joy