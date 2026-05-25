Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 5 y 19; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:31.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Detuvieron a un argentino en Brasil por sacar fotos y enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años
- 2
Federer después del tenis: la presión de los nuevos jugadores y los aprendizajes de 20 años de carrera
- 3
“Mirá lo que hice”: qué dijo el conductor de la camioneta que provocó la muerte de una familia en San Vicente
- 4
Expertos del INTA estudiaron barreras para que los guanacos no tomen el agua de las ovejas