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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 8 de mayo
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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