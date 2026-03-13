Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 32; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:40 y se pone a las 18:59.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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