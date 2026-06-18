Temporada de huracanes en Texas: Arthur se disipó, pero su trayectoria dejó alertas de un ciclón postropical

Los efectos del ciclón postropical Arthur impactarán a gran parte del sur y sureste de Estados Unidos durante los próximos días. El fenómeno dejará lluvias intensas, riesgo de inundaciones repentinas y condiciones peligrosas en varias zonas costeras, entre ellas, en el estado de Texas.

Remanentes de Arthur: la trayectoria de la tormenta en EE.UU.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el ciclón postropical Arthur se debilitó durante la noche del miércoles y actualmente se extiende desde el sureste de Texas hacia el sudoeste de Louisiana.

El sistema se desplazará hacia el noreste y será absorbido por una vaguada atmosférica de niveles medios entre este jueves y el viernes.

Tras debilitarse durante la noche del miércoles, el fenómeno se desplaza desde el sureste de Texas hacia Louisiana NHC

Los especialistas indicaron que el fenómeno se moverá progresivamente hacia el interior de Texas, atravesará el oeste de Louisiana y posteriormente recorrerá el sureste estadounidense.

Aunque perderá fuerza de manera gradual sobre tierra firme, mantendrá la capacidad de producir precipitaciones abundantes y persistentes.

Las condiciones ambientales incluso podrían favorecer una reorganización parcial del sistema una vez que vuelva a emerger frente a la costa este de Estados Unidos entre el viernes y el sábado.

No obstante, la probabilidad de desarrollo seguirá baja, con apenas un 10% tanto en las próximas 48 horas como en un horizonte de siete días.

Arthur deja hasta 20 pulgadas de lluvia y eleva el riesgo de inundaciones

La principal amenaza asociada a Arthur será la acumulación extraordinaria de precipitaciones. El NHC advirtió que las lluvias más intensas se concentrarán desde el sur y centro de Louisiana hasta Mississippi, Alabama, el oeste de Georgia y el sector occidental del Panhandle de Florida.

Los acumulados previstos alcanzarán entre cinco y diez pulgadas (12,7 y 25,4 centímetros), aunque algunas áreas aisladas podrían superar las 20 pulgadas (50,8 centímetros) hasta las primeras horas del viernes.

Este volumen de agua incrementará significativamente el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente mortales.

Los expertos alertaron que numerosos cursos de agua menores, zonas urbanas y carreteras podrían quedar rápidamente anegados debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nivel de riesgo alto por lluvias excesivas NWS

Texas mantiene avisos por viento, oleaje y efectos residuales de Arthur

Aunque el foco principal de las inundaciones se trasladará hacia el este, Texas aún sentirá algunos efectos del sistema durante las próximas horas.

Según la discusión meteorológica del NHC, las aguas costeras del sureste texano registrarán oleaje de entre seis y diez pies (1,8 y 3 metros), mientras que los vientos máximos sostenidos cerca de la costa alcanzarán los 30 nudos (48 km/h), con ráfagas de hasta 40 nudos (64 km/h).

Además, persistirán condiciones marítimas adversas y una circulación atmosférica inestable que favorecerá la presencia de lluvias y tormentas dispersas antes de que el sistema se aleje definitivamente hacia el noreste.

Riesgo alto de inundaciones: las zonas más expuestas hasta Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de riesgo alto por lluvias excesivas para este jueves debido a la elevada probabilidad de inundaciones repentinas.

Los especialistas señalaron que la zona más vulnerable se ubicará a lo largo del corredor de la autopista Interestatal 10, desde el sur de Mississippi hasta el oeste del Panhandle de Florida.

Satélite Sobre El Potencial Ciclón Tropical Uno

Entre los principales riesgos identificados por los meteorólogos se encuentran:

Crecidas repentinas en áreas urbanas.

Inundaciones de rutas y carreteras.

Desbordes de arroyos y cursos de agua pequeños.

Dificultades para la circulación y posibles rescates de emergencia.

Situaciones potencialmente mortales en sectores de alta vulnerabilidad.

Cuándo terminarán las lluvias de Arthur y qué se espera durante el fin de semana

Las proyecciones oficiales indican que los efectos más severos se extenderán hasta el viernes, aunque algunas consecuencias residuales podrían prolongarse durante el fin de semana en determinadas regiones.

El jueves concentrará la mayor intensidad de las precipitaciones y el mayor riesgo de inundaciones repentinas. A partir del viernes, el sistema avanzará hacia el noreste y comenzará a alejarse progresivamente del golfo de México.