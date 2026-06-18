Las nuevas y las de siempre: las historias de amor detrás de los integrantes de la Scaloneta

A nombres reconocidos como Antonela Roccuzzo, Camila Galante, Valentina Cervantes, Mandinha Martínez e incluso Tini Stoessel, este año se sumaron nuevas figuras al ya instalado “equipo” de parejas que acompaña a la Scaloneta, como Emma Ramírez y Kelce-Rose Bowers.

Antonela Roccuzzo alienta a Messi desde la tribuna en cada partido (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

Esta semana, mientras los jugadores argentinos terminaban de instalarse y adaptarse a los primeros días de competencia mundialista, sus parejas comenzaron a viajar para acompañarlos desde el inicio del torneo. A través de las redes sociales, compartieron imágenes, experiencias y momentos de su llegada, dejando un registro personal de sus primeras jornadas en territorio norteamericano y de la expectativa que rodeaba a la competencia.

A continuación, un repaso por cada una de las historias de amor de la Scaloneta que brillan con luz propia en esta nueva Copa del Mundo 2026.

Messi y Antonella, un amor con historia

Liones Messi y Anto Rocuzzo Archivo

La primera vez que se vieron fue cuando él tenía nueve años y ella, ocho. Sucedió en la casa de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de fútbol de Leo. Según la película documental Messi, del director español Álex de la Iglesia, la Pulga quedó paralizado con los ojos de esa niña. “¿Quién es?”, llegó a balbucear. “Antonela, mi prima”, le respondió su amigo.

Pasaron un tiempo solo como amigos y como novios a la distancia hasta que decidieron dar un paso más y ella se mudó a Europa para acompañarlo. Públicamente, el anuncio de la relación lo hicieron en los primeros meses de 2009. Fue después de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 cuando ella se fue a vivir a Cataluña con Leo. Ya había dejado la carrera de Odontología por falta de vocación, la de Comunicación la abandonó para poder estar al lado de su amor. Lo que nunca dejó de hacer fue estudiar inglés, una de sus grandes pasiones.

Anto Roccuzzo y Leo Messi con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro

Thiago, el primer hijo de la pareja, nació el 2 de noviembre de 2012. Mateo, el segundo heredero, llegó al mundo el 11 de septiembre de 2015 y Ciro, el benjamín, el 10 de marzo de 2018 en Barcelona.

De Paul y Tini: una segunda oportunidad

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Archivo

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó en 2021 a través de las redes sociales. Su romance se hizo público a principios de 2022 y duró poco más de un año y medio, tiempo suficiente para convertirse en una de las parejas más buscadas por las cámaras. En agosto de 2023, anunciaron su separación a través de las redes sociales con un posteo en conjunto. Si bien cada uno estuvo por su lado, tras varios rumores de reconciliación, la pareja confirmó que se daría una segunda oportunidad y retomaron su relación a principios de 2025.

Se rumorea que la pareja daría el sí en diciembre de este año en una mega boda en El Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicada en Exaltación de la Cruz, donde se casaron previamente otras celebridades como Oriana Sabatini y Paulo Dybala, entre otros.

Enzo Fernández y Valu Cervantes: una apuesta al amor y a la familia

Enzo Fernández y Valentina Cervantes Archivo

La influencer y creadora de contenido Valentina Cervantes es la pareja de Enzo Fernández y la madre de sus dos hijos, Olivia y Benjamín. “Valu”, como suelen decirle, acompañó al mediocampista en distintas etapas de su carrera, desde sus primeros pasos en River Plate hasta su desembarco en Europa.

Durante años compartió en redes sociales aspectos de la vida familiar y las mudanzas que acompañaron el crecimiento profesional del futbolista. Luego de una separación temporal que tuvo lugar después de Qatar, la pareja decidió volver a apostar al amor. Hoy, Cervantes tiene, además, su propia marca de ropa deportiva.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero se animaron a crecer juntos

Julián Álvarez y Emilia Ferrero Archivo

Pareja de Julián Álvarez desde la adolescencia, Emilia Ferrero mantiene una relación de bajo perfil pese a la enorme popularidad alcanzada por el delantero tras el Mundial de Qatar.

Oriunda de Córdoba, acompañó al futbolista durante su paso por Europa y si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, trabaja como modelo y creadora de contenido. En enero de este año la pareja le dio la bienvenida a Amadeo, su primer hijo.

Leandro Paredes y Camila Galante, un amor de película

Leandro Paredes y Camila Galante Archivo

La historia de amor entre Leandro Paredes y Camila Galante es un verdadero romance de película que comenzó cuando eran niños. Se conocieron en las inferiores de Boca Juniors, donde Paredes jugaba con el hermano de Camila. Desde los 8 años, él supo que se casaría con ella.

"Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó Paredes en la presentación como jugador del conjunto parisino en un video del club. “Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, confesó hace un tiempo".

Camila Galante, por su parte, en una entrevista con Ángel de Brito brindó una perspectiva sobre el lado menos visible de la vida de los deportistas: “La vida de las mujeres de los futbolistas es difícil. Estamos muy solas”. Sin embargo, disfruta de su vida en familia y alienta a su esposo en cada una de sus hazañas deportivas.

Leandro Martínez y Agustina Gandolfo: de Mendoza al mundo

Lisandro Martínez y Agustina Gandolfo Archivo

La mendocina Agustina Gandolfo está casada con Lautaro Martínez y es madre de dos hijos, Nina y Theo, junto al delantero. Radicada en Italia desde hace varios años, estudió Economía —aunque no terminó la carrera— y desarrolló distintos emprendimientos vinculados al bienestar, la alimentación saludable y la comunicación digital.

Su presencia en redes sociales la convirtió en una de las figuras más reconocidas entre las parejas de futbolistas argentinos. Acumula 1,6 millones de seguidores en Instagram y acostumbra a subir contenido de sus exigentes rutinas de entrenamiento, su alimentación, sus looks y las actividades de sus dos hijos.

Mac Allister y Ailén Cova: una amistad que mutó en romance

Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis y Ailén se conocieron en La Pampa cuando eran chicos, y durante muchos años fueron amigos. En la adolescencia compartían reuniones con amigos mientras la carrera del jugador en Argentinos Juniors crecía paso a paso, sin imaginar que esa cercanía derivaría en algo más profundo.

Durante sus primeros años de carrera, en Boca Juniors y en el Brighton de Inglaterra, Alexis estaba de novio con la influencer Camila Mayán. Mantuvieron una relación sentimental durante casi cinco años, que incluyó una etapa de convivencia en Inglaterra mientras él desarrollaba su carrera profesional. Sin embargo, la pareja llegó a su fin en diciembre de 2022, justo luego de que el futbolista ganara la Copa del Mundo. Dicha ruptura fue bastante mediática e incluso Camila buscó iniciar acciones legales para reclamarle un resarcimiento económico a su ex que finalmente no prosperaron.

El 22 de septiembre de 2025 nació Alaia, la primera hija de Alexis y Ailén, en Inglaterra; la pareja terminó así de consolidarse como familia, un sueño que ni se imaginaban en aquellos años de juventud en los que forjaron una linda amistad.

Nico Paz y Emma Ramírez, “los nuevos”

Nico Paz y Emma Ramírez Archivo

Emma Ramírez, la novia de Nico Paz, está profundamente relacionada con el mundo deportivo: es la hija del director técnico español Kiko Ramírez y hermana del futbolista Daniel Ramírez, por lo que desde muy pequeña se vinculó con el ambiente futbolístico.

En el último tiempo, la exposición pública de la pareja comenzó a crecer y ella se perfila como toda una influencer en redes sociales. Las imágenes que comparte reflejan una vida atravesada por experiencias de lujo y destinos soñados. Desde escapadas románticas en Disneylandia hasta paseos por el Lago di Como, Emma muestra una faceta íntima y relajada, siempre acompañada por el futbolista.

Giuliano Simeone e Irene Ariza: un amor que no para de crecer

Giuliano Simeone e Irene Ariza Archivo

La española Irene Ariza tiene 23 años y acompañó a Giuliano Simeone durante prácticamente toda su carrera deportiva, desde sus inicios hasta su presente como titular indiscutido en el Atlético de Madrid, club con el que renovó contrato hasta 2030.

Ariza tiene sus propios intereses y en junio de 2024 se graduó en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos, logro que lleva con orgullo en su perfil de Instagram, donde se describe como “graduada en negocios”. Durante el último tiempo, empezó a dar sus primeros pasos como influencer. Aunque al igual que Giuliano mantiene un perfil bajo, suele compartir con sus casi 28 mil seguidores algunos detalles de su día a día, desde sus rutinas de cuidado para la piel y entrenamiento hasta videos de cómo se prepara para ir a la cancha.

La pareja disfruta mucho de viajar por el mundo. Cada vez que pueden, organizan una escapada, preferentemente a un destino con playa. Durante el año viven en una casa en Madrid junto a Indio, un perro de raza akita que es su mascota desde hace más de cuatro años. En 2025, Bruna, una caniche toy, se unió a la convivencia.

Giovani Lo Celso y Magui Alcacer: una década de amor

Giovani Lo Celso y Magui Alcacer Archivo

A principios de 2016 Giovani Lo Celso y Magui Alcacer ya eran novios y se dedicaban románticos mensajes en las redes. Él la ayudaba con sus estudios universitarios mientras se consolidaba en el mediocampo. A finales de su primer año de novios, Lo Celso se convirtió en jugador del París Saint-Germain y ella decidió dejar su ciudad y acompañarlo a Francia.

Durante los años siguientes fueron alternando sus vidas entre la capital francesa, Valencia -cuando firmó con Real Betis- y Londres, cuando pasó a vestir la camiseta del Tottenham. Cada uno empezó a asentarse en Europa. Mientras él crecía como futbolista, ella continuaba con su formación académica; Magui es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. A diferencia de otras parejas de jugadores, Alcacer optó por mantener un perfil bajo y ponerle candado a sus redes sociales, algo que solo eliminó hace poco tiempo. Fruto de su amor nació, el 27 de noviembre de 2022, Emilia.

Lisandro Martínez y Muriel López Benítez: de las comparsas de Gualeguay a Europa

Lisandro Martínez y Muriel López Benítez Archivo

Esposa de Lisandro Martínez, Muriel López Benítez conoció al defensor cuando ambos eran adolescentes en la ciudad entrerriana de Gualeguay, de donde ambos son oriundos. En aquel momento tenían 15 años y buscaban su camino: él como futbolista y ella como bailarina en el Carnaval.

Muriel estuvo presente durante el crecimiento deportivo del futbolista, desde sus primeros pasos en la Argentina hasta su consolidación en Europa. En 2019, el defensor firmó contrato con el Ajax y juntos comenzaron una nueva vida en Ámsterdam, Países Bajos, que luego siguió en Manchester, Inglaterra, cuando el futbolista pasó a integrar el plantel del Manchester United. De a poco ella fue rearmando su vida, tanto personal como profesional, y empezó a hacer contenido en sus redes sociales: desde fotos de sus looks hasta postales de sus paradisíacas vacaciones y divertidos momentos junto a Polo, el bulldog francés que adoptaron. Hoy, viven en Inglaterra, donde formaron una familia con la llegada de Aurora, su primera hija.

Dibu Martínez y Mandinha: “Mi alma gemela”

Dibu Martínez y Mandinha Archivo

A pesar de su bajo perfil, Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, es una reconocida decoradora de interiores en Inglaterra y construyó toda su carrera en ese país, a pesar de haber nacido en Portugal. Tras conocer a Emiliano Martínez y acompañarlo en varios momentos de su carrera profesional, empezaron a convivir, se casaron y tienen dos hijos.

En sus redes sociales Mandinha suele compartir tiernas postales junto al arquero y hasta se animó a revelar qué le sedujo a ella de la figura de Martínez. “¿Qué es lo que más te gustó del Dibu?”, le consultaron sus seguidores y ella contestó: “Es mi alma gemela. Mi mejor amigo desde el primer día. Un hombre sencillo, humilde, dulce y un luchador”.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio: simpleza y bajo perfil

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio Archivo

La historia de amor entre Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio comenzó en 2019. Se conocieron gracias a amigos en común, cuando el futbolista atravesaba un gran momento deportivo en River Plate. A pesar de la exposición, siempre mantuvieron un perfil muy reservado.

Lo cierto es que a medida que la relación avanzaba, Karina se sentía cada vez más enamorada y decidió dejar su vida en la Argentina para mudarse a España y acompañar al defensor durante su etapa en el Sevilla FC. Hoy forman una familia consolidada junto a su primer hijo Thiago (nacido en junio de 2024) y a Juanita (nacida el 4 de mayo de 2026).

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni: un flechazo en redes sociales

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni Archivo

Esta historia de amor comenzó en 2014 a través de Facebook, cuando Tagliafico jugaba en Banfield y Carolina Calvagni cursaba la carrera de Despachante de Aduana (que dejó para irse a vivir con el futbolista a Ámsterdam a fines de 2017). En aquel entonces, Calvagni decidió enviarle un mensaje al defensor; tras un breve intercambio digital, se encontraron personalmente para una primera cita y el resto es historia.

El romance tuvo su broche de oro en diciembre de 2023 con una espectacular boda que celebraron en el Dok Haras. Aquel día la pareja emocionó a todos sus invitados con las sentidas palabras que pronunciaron a modo de voto matrimonial: “Me imagino teniendo hijos y siendo viejitos y poder mirarte a los ojos de nuevo y recordar este momento. Nuestra vida es como una película, donde van pasando imágenes y en cada una de ellas somos felices”, expresó el campeón mundial, que le propuso matrimonio a su pareja en las islas Maldivas, inmediatamente después de ganar la Copa América. La flamante novia también abrió su corazón: “Sos mi mejor amigo, mi familia, mi hogar, mi lugar seguro. Me enseñaste a amar con todo mi corazón, ese corazón que late fuerte y vive por vos. Gracias por completarme, por hacer que cada día valga la pena, por ayudarme a ser mejor y mostrarme que los sueños están para cumplirse. No me imagino mi vida si no es a tu lado”.

Marcos Senesi y Kelci Bowers: un amor sin fronteras

Marcos Senesi y Kelci Bowers Archivo

Marcos Senesi y Kelci Bowers se conocieron en Bournemouth, Inglaterra, a principios de 2024, cuando ambos participaron en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club. Ese trabajo conjunto fue el primer acercamiento entre ellos y allí surgió el flechazo, que luego continuó por redes sociales.

A partir de formalizar el vínculo, empezaron a subir fotos juntos en sus cuentas. La pareja generó una gran atención en los medios por su historia de amor, ya que ambos compartían club: él jugaba en el equipo masculino y ella en el femenino.

Al poco tiempo de conocerse, se fueron a vivir juntos y la relación siguió creciendo, apoyándose mutuamente en sus carreras deportivas. Kelci incluso visitó Argentina para conocer las raíces de Senesi y se mostró fanática de la comida y la cultura argentina.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi, desde la adolescencia

Nahuel Molina y Bárbar Occhiuzzi Archivo

La relación entre Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi comenzó en su adolescencia y data de mayo de 2016, cuando él aún formaba parte de las inferiores de Boca Juniors. La pareja se conoció en Buenos Aires y luego se mudaron juntos a Europa cuando el futbolista dio el salto al fútbol de élite. En el Mundial de 2022, la joven acompañó a su novio y estuvo presente en la celebración.

La pareja confirmó el nacimiento de su primera hija, Allegra, el 22 de enero de 2026. Previamente, habían hecho público el embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales durante agosto de 2025. Occhiuzzi, que acompaña al jugador en Madrid, se consolidó como empresaria al lanzar su propia marca de accesorios deportivos.