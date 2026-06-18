Alerta hoy por la calidad del aire en Los Ángeles por un riesgo químico: el anuncio de Karen Bass
Un incendio en una instalación de almacenamiento en frío generó alertas y malas condiciones ambientales
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Residentes de Boyle Heights recibieron una advertencia urgente para permanecer en sus hogares luego de que un incendio de gran magnitud afectara un depósito frigorífico en Los Ángeles. La emergencia generó una orden de refugio obligatorio por humo peligroso y ante la calidad del aire por la posible liberación de amoníaco.
Karen Bass emitió un mensaje urgente por el incendio y la calidad del aire en Los Ángeles
Según publicó la alcaldesa Karen Bass en su cuenta oficial de X, los bomberos acudieron a un gran incendio registrado en una instalación de almacenamiento en frío ubicada en el bloque 1400 de South Los Palos Street, en Boyle Heights, un barrio situado al este del centro de Los Ángeles.
La mandataria informó que se había emitido una orden de refugio obligatorio debido a la presencia de una intensa columna de humo que se expandía sobre la zona comprendida entre la autopista 101, Washington Boulevard, Soto Street e Indiana Street.
En su mensaje, pidió a los residentes que ingresaran inmediatamente a sus viviendas, cerraran puertas y ventanas, apagaran los sistemas de aire acondicionado y evitaran desplazamientos innecesarios hacia el área afectada.
Las autoridades aclararon que la alerta se originó por el humo tóxico generado por el incendio y por la preocupación inicial ante una posible liberación de amoníaco utilizada en los sistemas de refrigeración del depósito frigorífico.
Qué recomendaciones quedaron tras levantarse la orden
Horas después de la emergencia, las autoridades anunciaron el levantamiento de la orden obligatoria de refugio para los residentes de Boyle Heights.
No obstante, la actualización oficial indicó que las personas con problemas de salud preexistentes aún deben monitorear la calidad del aire y mantener medidas de precaución adicionales.
Las recomendaciones vigentes incluyen permanecer en interiores si persiste la presencia de humo, mantener cerradas puertas y ventanas y reducir la exposición al aire exterior.
Calidad del aire y AQI: cuáles son los niveles registrados en Los Ángeles
Los datos difundidos por AirNow muestran que gran parte de la región metropolitana de Los Ángeles presenta actualmente condiciones entre buenas y moderadas en el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, algunos sectores alcanzaron valores que requieren mayor atención, especialmente si se considera la emergencia industrial ocurrida durante la jornada.
Entre los registros destacados aparecen:
- Central San Bernardino Mountain: AQI de 105 por ozono, catalogado como “insalubre para grupos sensibles”.
- Antelope Valley: AQI de 87 por ozono, considerado moderado.
- Victorville: AQI de 87 por ozono y 54 por partículas PM2.5, ambos dentro de categorías moderadas.
- Coachella Valley: AQI de 80 por ozono y 66 por PM10, también moderados.
- Big Bear Lake: AQI de 84 por ozono.
- Santa Clarita Valley: AQI de 54 por ozono.
- East San Fernando Valley: AQI de 53 por PM2.5.
Qué significan los niveles del AQI y cuándo representan un peligro
La clasificación oficial del AQI establece seis categorías que permiten interpretar el estado del aire y los riesgos asociados para la salud.
La escala funciona de la siguiente manera:
- Verde (0 a 50): la calidad del aire es buena y la contaminación representa un riesgo mínimo.
- Amarillo (51 a 100): la calidad del aire es aceptable, aunque algunas personas especialmente sensibles pueden verse afectadas.
- Naranja (101 a 150): la situación es insalubre para grupos sensibles, como personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.
- Rojo (151 a 200): la población general puede experimentar efectos sobre la salud y los grupos vulnerables enfrentan riesgos más importantes.
- Púrpura (201 a 300): se emiten alertas sanitarias porque aumenta el riesgo para toda la población.
- Granate (301 o más): se trata de una situación de emergencia en la que todos los habitantes pueden sufrir consecuencias para la salud.
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