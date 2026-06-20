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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 21 de junio
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 21 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 21 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 17:54.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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