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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 22 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 22 de mayo
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 22 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 22 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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