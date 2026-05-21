Sigue el frío y se vienen las nubes: así estará el clima este fin de semana largo por el 25 de mayo en el AMBA

Clima del jueves: frío todo el día

El jueves marcará el piso térmico de toda la semana en una jornada donde la estufa quedará prendida todo el día. Se espera una mañana de pleno invierno, la salida del sol no podrá contra las bajas temperaturas, por suerte el viento que llegue desde el sur lo hará de forma débil. El mercurio iniciará la cuenta en 6ºC, en el último cordón del conurbano el comienzo del día podría tener pinceladas polares con la sensación térmica cercana a 2ºC. La circulación de aire frío y la pobre insolación de la superficie desanimarán al termómetro que solo logrará entregar 13ºC de máxima, por lo que los abrigos gruesos quedarán puestos todo el día para el que le toque andar por la calle. La nubosidad baja y un breve giro de la veleta hacia el este darán una mano para que no caiga tanto la temperatura nocturna en un cierre con 10ºC.

Clima del viernes

El viernes mostrará un nuevo amanecer de frío intenso que desafiará a los friolentos con mínima de 7ºC, por suerte con poco viento desde el sur y cielo parcialmente nublado. Será otro día con invernal de punta a punta con el caloventor enchufado todo el día, los que les toque moverse a la intemperie deberán soportar los frescos pasajes mayormente nublados que puedan observarse después del mediodía. La tarde no logrará revertir las bajas temperaturas entregando 13ºC en un ambiente netamente invernal donde habrá que abrigarse mucho. La noche invitará a guardarse pero los que quieran salir deberán enfrentar 11ºC, con viento leve y sin estimación de lluvias.

Cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires este fin de semana largo Freepik

Clima del sábado

Buenas noticias para los friolentos, el sábado le cerrará la puerta al aire frío presentando viento desde el noreste por la mañana y tarde lo que se traducirá en un tímido pero sostenido ascenso de la temperatura. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y la mínima recuperándose a 9ºC, todavía queda lugar para una última mañana con baja sensación térmica suburbana. La tarde no condicionará ningún plan al aire libre sin ofrecer frío intenso, con el mercurio escalando hasta 16ºC, con poco viento y buenas cuotas del sol, por lo que se podrá planificar actividad al aire libre, solo será cuestión de abrigarse lo suficiente. La noche tendrá viento moderado desde el este, con 13ºC y sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

Clima del domingo

La jornada dominical continuará con la mejora de la mínima ofreciendo un amanecer con 11ºC, cielo parcialmente nublado y viento leve desde el norte. La jornada tendrá nubosidad variable intercalando varios pasajes nubosos con otros más soleados pero al final del día, las nubes le habrán ganado al sol. Se prevé una tarde ideal para programar cualquier tarea a la intemperie con el termómetro trepando hasta 19ºC y volver a apagar la estufa. La noche mostrará viento leve desde el este, sin estimación de lluvias a pesar de algunos tramos de frondosa nubosidad y 15ºC, sin frío intenso para los que vuelvan tarde.

Clima del lunes

El lunes será otro día lejos del frío intenso pero no por eso se prive de un chocolate caliente con pastelitos en un amanecer patrio con 12º de mínima, con viento leve desde el norte y cielo parcialmente nublado. No desaproveche el sol de la mañana, la tarde mostrará más nubosidad aunque repetirá la máxima de 19ºC, para todos aquellos que quieran disfrutar la tarde al aire libre. No podrá culpar a la baja temperatura para comerse un plato de locro de más. El ambiente agradable seguirá en una noche apenas fresca con 15ºC. A pesar de algunos pasajes con cielo cubierto, no habrá estimación de lluvias.

El jueves y viernes serán los días más fríos de la semana

Spoiler alert

No se esperan intromisiones significativas de aire frío hasta el jueves 28, cuando podría volver la lluvia a la ciudad. Las mínimas se mantendrán en dos dígitos, lejos del frío hostil y algunas tardes templadas obligarán a muchos a volverse con la campera abierta y la bufanda colgando.

Eso es todo, amigos. Se abre un breve segmento de dos jornadas donde coincidirán el frío matinal con máximas bajas dejando registros de pleno invierno. No se tratará de un nuevo escenario térmico ni de ningún Yeti ansioso, la semana que viene mostrarán mejores temperaturas y no se avizora ningún ataque polar en el comienzo de junio por lo que no habría días más fríos que los de hoy y mañana por un buen plazo. Se destacan las tardes del domingo y la del lunes, ideal para los que quieran disfrutar al aire libre con poco viento, buenas cuotas de sol y calor suave otoñal, redondeando un fin de semana largo de buenas coondiciones meteorólogicas. Habrá que esperar hasta el sábado para que afloje el frío, hasta entonces la estufa quedará prendida todo el día.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli