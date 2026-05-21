Hay alerta amarilla por vientos para este jueves 21 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este jueves 21 de mayo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y que pueden generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Salta y el oeste de Jujuy . El organismo advirtió que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 50 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 21 de mayo SMN

Frente a esto, el SMN recomienda evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del viento; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 13°C , con una mínima de 6°C . Se prevé que durante la mañana el cielo esté mayormente nublado, parcialmente nublado al mediodía y nuevamente mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Durante toda la jornada se espera que se registren vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Además, el viernes y en lo que resta de la semana se prevé que continúen las condiciones climáticas estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una máxima de 13°C y una mínima de 4°C . Según el SMN, el cielo estará mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado al mediodía y nuevamente mayormente nublado durante la tarde y la noche. Para el viernes se prevén temperaturas similares y tampoco se registrarían precipitaciones.

En tanto, en Córdoba la temperatura será de 15°C de máxima y 2°C de mínima; 15°C y 7°C en Tucumán; 16°C y 4°C en Santa Fe; 16°C y 4°C en Entre Ríos; 13°C y 6°C en Jujuy; 12°C y 5°C en Salta; 19°C y 6°C en Misiones; y 15°C y 6°C en La Rioja.