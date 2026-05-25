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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 26 de mayo
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 17:55.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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