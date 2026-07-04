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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 5 de julio
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 5 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 5 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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