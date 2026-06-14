Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 14 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..