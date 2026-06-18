Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 23; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 18 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:33 y se pone a las 17:57.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
- 2
El Gobierno aprobaría en los próximos días la compra de Telefónica por parte de Telecom
- 3
Chiche Gelblung volvió a ser internado y hay preocupación por su salud
- 4
Fuerte cruce entre Juan Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados