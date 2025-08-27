LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 14 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 28 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 28 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
    1

    “Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria

  2. El peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional
    2

    “No se anticipó”: el peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional

  3. Jimena Barón hizo una cámara oculta para mostrar a quién eligió como madrina de Arturo y emocionó a todos
    3

    Jimena Barón emocionó a todos al revelar a quién eligió como madrina de Arturo: “Nadie cuida a mis hijos como vos”

  4. Vinculan a la causa por la sucesión de Beatriz Sarlo a un primo hermano de la intelectual
    4

    Otro aspirante a heredero en la sucesión de Beatriz Sarlo: vinculan a la causa a un primo de la intelectual

Cargando banners ...