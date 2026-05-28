LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de mayo, la temperatura rondará entre 16 y 21; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 29 de mayo
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 29 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 29 de mayo el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 17:58.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La nota de The New York Times que profundiza sobre por qué Peter Thiel se instaló en el país
    1

    El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

  2. Keanu Reeves pidió “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
    2

    Keanu Reeves pidió a la Justicia que tenga “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal

  3. Un vigilador atropelló en el estacionamiento del shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local
    3

    Un vigilador atropelló en el estacionamiento de un shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local

  4. La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
    4

    La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner