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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 9 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 9 de mayo
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 9 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 18:07.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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